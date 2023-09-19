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Расчеты гаубиц Д-20 уничтожили позиции боевиков на Марьинском направлении

06:49 19.09.2023
Расчеты 152-миллиметровых орудий ведут огонь на дальность больше 17 километров при полном заряде.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 одного из артиллерийских подразделений группировки войск «Юг» уничтожили укрепленные позиции украинских националистов на Марьинском направлении. Кадры боевой работы артиллеристов опубликовало Минобороны России.

«Мы стараемся минимизировать потери - у нас личный состав всегда находится в укрытии. Если приходит цель - расчет выходит к орудию, ему дают установки, он считает и выполняет огневую задачу. Когда задача выполнена и цель уничтожена - расчет всегда уходит в укрытие. Все находятся в бронежилетах, касках - это обязательно», - говорит артиллерист с позывным «Волга».

Расчеты 152-миллиметровых орудий поражают цели на дальности больше 17 километров при полном заряде. Гаубица ведет прицельный огонь со скоростью до пяти выстрелов в минуту.

«Тут у каждого понимание такое, что мы защищаем своих родных, своих близких и независимость и безопасность своей страны. Это самое главное. Это не высокие слова - это каждый реально все воспринимает так», - говорит «Волга».

В зоне спецоперации артиллеристы ЮВО уничтожают артиллерийские батареи, военную технику ВСУ, оборонительные сооружения и подавляют пункты управления противника.

Ранее «Звезда» рассказывала о том, как работают в зоне спецоперации расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» Новороссийского соединения Воздушно-десантных войск.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

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