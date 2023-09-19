В ЮВО продолжается подготовка военных, проходящих службу по контракту и призыву

Обучение проводится на полигонах и в учебных центрах.

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На полигонах и в учебных центрах Южного военного округа идет подготовка военных, проходящих службу по контракту и призыву. После успешного прохождения теоретического курса обучения граждане, заключившие первые и новые контракты с ВС РФ, приступили к отработке боевых стрельб из реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» в составе взводов на одном из полигонов в Ростовской области.

Расчеты выполнили задачи по огневому поражению мишеней, имитирующих живую силу, боевую технику и укрепления врага. Также будущие защитники Отечества под руководством офицеров и опытных инструкторов проходят курс интенсивной боевой подготовки, в ходе которой изучают основы тактической медицины, стрельбы, инженерного оборудования позиций и работы с беспилотниками.

Кроме того, в соединениях и воинских частях округа продолжают обучаться по военно-учетным специальностям военнослужащие весеннего призыва. Они проходят тренировки на мобильных комплексных тренажерах для подготовки экипажей танков и боевых машин пехоты, которые позволяют создавать любую мишенную обстановку и реальную картину боя.

Оператор на учебной точке и руководитель занятия отслеживают обстановку на мониторах и корректируют действия обучаемых военнослужащих в режиме реального времени. В возможности комплекса входит одновременная подготовка всего экипажа машины.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации рассказывали, как бойцы Западного военного округа на полигоне в тыловом районе специальной операции отработали захват «языка». Занятия проходят под руководством инструкторов с боевым опытом.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.