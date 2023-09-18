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Бойцы ЗВО на полигоне в тыловом районе СВО отработали захват «языка»

06:38 18.09.2023
Занятия проходят под руководством опытных инструкторов с боевым опытом.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В тыловом районе проведения специальной операции проводят занятия по подготовке и боевому слаживанию штурмовых и разведывательных подразделений Западного военного округа. Бойцы ежедневно по несколько часов в дневное и ночное время проходят огневую и тактическую подготовку.

Все занятия проходят под руководством опытных инструкторов, которые делятся своим богатым боевым опытом, приобретенным на СВО. В ходе практических занятий военнослужащие отрабатывают сценарии реального боя в составе подразделений.

Штурмовики отрабатывают бой в траншеях и блиндажах, в лесополосе, захват «языка» и многое другое. Также учатся и спасать раненых на поле боя. Все происходит как в реальных условиях.

Такие тренировки помогают бойцам лучше чувствовать друг друга и понимать без слов. Все на полигоне оттачивается до полного автоматизма.

«Чем больше человек будет подготовлен к любой ситуации, тем выше у него шанс выжить», - отмечает разведчик с позывным «Кремень».

Ранее в Минобороны России рассказывали, как выведенные с передовой на отдых бойцы ВДВ оттачивают навыки в тыловом районе зоны специальной операции. Они занимаются, чтобы не растерять опыт.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов. 

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