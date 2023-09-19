В Одессе прогремел взрыв

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Взрыв прозвучал в Одессе на Украине, сообщило издание «Общественное» в своем Telegram-канале. Другие подробности не приводятся.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой, Черновецкой, Хмельницкой, Житомирской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области и ЛНР.

Ранее в Минобороны России сообщили о групповом ударе по местам хранения поставленных киевскому режиму ракет Storm Shadow и боеприпасов с обедненным ураном. По данным российского оборонного ведомства, в результате ночного удара все назначенные объекты были поражены.