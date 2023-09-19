Движение на трассе во Владивостоке восстановили после обрушения виадука

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Во Владивостоке восстановлено движение по дороге «подъезд к городу Владивостоку от автодороги Хабаровск-Владивосток», где обрушился виадук после того как в него врезался грузовик с поднятым кузовом. Об этом сообщает «Примавтодор».

Движение в обоих направлениях открыто ночью 19 сентября в 01:16, говорится в сообщении. Упавший надземный переход разделили на четыре части и убрали с проезжей части. Дорожное полотно очистили.

Металлическое ограждение на осевой разделительной линии пришлось демонтировать. Его заменили на временное из железобетонных блоков. Железобетонные конструкции подъемов на виадук оградили сигнальной лентой.

Последствия обрушения устраняла бригада в составе из трех сварщиков, пяти рабочих и двух кранов.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке самосвал снес с опор крытый виадук. Движение на этом участке было перекрыто в оба направления. Пострадал водитель грузовика.