В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Движение на трассе во Владивостоке восстановили после обрушения виадука

Владимир Рубанов
02:09 19.09.2023
Рухнувший пешеходный переход разрезали на части и убрали.
© Видео: @PrimAvtoDor, Telegram © Фото: @PrimAvtoDor, Telegram
Читайте нас на:

Во Владивостоке восстановлено движение по дороге «подъезд к городу Владивостоку от автодороги Хабаровск-Владивосток», где обрушился виадук после того как в него врезался грузовик с поднятым кузовом. Об этом сообщает «Примавтодор».

Движение в обоих направлениях открыто ночью 19 сентября в 01:16, говорится в сообщении. Упавший надземный переход разделили на четыре части и убрали с проезжей части. Дорожное полотно очистили.

Металлическое ограждение на осевой разделительной линии пришлось демонтировать. Его заменили на временное из железобетонных блоков. Железобетонные конструкции подъемов на виадук оградили сигнальной лентой.

Последствия обрушения устраняла бригада в составе из трех сварщиков, пяти рабочих и двух кранов.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке самосвал снес с опор крытый виадук. Движение на этом участке было перекрыто в оба направления. Пострадал водитель грузовика.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:58 В стране и мире
Видео
Путин призвал правительство и Центробанк принять меры по укреплению рубля
17:19 В стране и мире
Собянин отправил в отставку правительство Москвы
16:53 В стране и мире
Россиянам запретили прилетать в Чехию
16:04 В стране и мире
В Иркутской области заключенный сбежал из колонии в день своего освобождения
15:39 В стране и мире
Видео
Мощные взрывы прогремели у здания администрации Донецка
Популярное
Видео
В Санкт-Петербурге самосвал насмерть переехал мужчину на самокате
Видео
На поводу у ЕС: как четыре страны Европы стали конфисковывать автомобили россиян
Видео
Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж
Видео
Взрыв смартфона: как защитить себя и свой гаджет
Видео
Эксперт Абунин предупредил о непрогнозируемых магнитных бурях в сентябре
Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.