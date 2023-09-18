В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Во Владивостоке грузовик с поднятым кузовом обрушил виадук

Максим Крюков
09:31 18.09.2023
На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как упавшая металлическая конструкция перекрыла дорогу в обе стороны.
© Видео: gorod_vl, vmfareast/ Telegram © Фото: vmfareast/ Telegram
Читайте нас на:

Во Владивостоке на федеральную трассу рухнул пролет виадука. Кадры ЧП были опубликованы очевидцами в социальных сетях. К настоящему моменту сообщается, что дорогу перекрыли, из-за этого образовались большие пробки. Упавшая конструкция перекрыла все полосы в обе стороны.

Telegram-канал «Восток-Медиа. Владивосток и ДФО» со ссылкой на «Примавтодор» сообщает, что альтернативный проезд осуществляется по автодороге поселок Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокл. В правительстве Приморского края уточнили, что на место ЧП выдвинулись краевые спасатели и представители Минтранса региона.

«Сейчас решается вопрос с подъемом балки. Это 42-метровая металлическая конструкция. К вечеру приедет тяжелая техника и начнется разборка упавшей конструкции, возможная ее резка», - передает сообщение правительства края Telegram-канал «Восток-Медиа. Владивосток и ДФО».

Прокуратура Советского района организовала проверку по факту происшествия. Установлено, что в 15:10 по местному времени на автомобиле Sinotruk Howo во время движения был поднят кузов, который столкнулся с надземным пешеходным переходом, в результате чего пострадал водитель грузовика, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:44 В стране и мире
Видео
Российские спасатели извлекли из-под завалов в Ливии тела пяти погибших
07:19 Вопросы истории
Видео
Семьсот дней оккупации: Брянск отмечает 80 лет со дня освобождения от фашистов
04:53 В стране и мире
В 12 областях Украины объявили воздушную тревогу
04:16 В стране и мире
Два пилота погибли при столкновении самолетов в США
03:40 В стране и мире
O2: магазины в России полны продуктов, несмотря на санкции
Популярное
Видео
На поводу у ЕС: как четыре страны Европы стали конфисковывать автомобили россиян
Видео
Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж
Видео
Взрыв смартфона: как защитить себя и свой гаджет
Видео
Эксперт Абунин предупредил о непрогнозируемых магнитных бурях в сентябре
Летчик-герой Юсупов заявил, что гордится посадившим в поле самолет экипажем
Видео
В РФС раскритиковали призыв Карпина к футболистам уезжать из России
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.