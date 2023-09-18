Во Владивостоке грузовик с поднятым кузовом обрушил виадук

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как упавшая металлическая конструкция перекрыла дорогу в обе стороны.

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Во Владивостоке на федеральную трассу рухнул пролет виадука. Кадры ЧП были опубликованы очевидцами в социальных сетях. К настоящему моменту сообщается, что дорогу перекрыли, из-за этого образовались большие пробки. Упавшая конструкция перекрыла все полосы в обе стороны.

Telegram-канал «Восток-Медиа. Владивосток и ДФО» со ссылкой на «Примавтодор» сообщает, что альтернативный проезд осуществляется по автодороге поселок Новый - Де-Фриз - Седанка - Патрокл. В правительстве Приморского края уточнили, что на место ЧП выдвинулись краевые спасатели и представители Минтранса региона.

«Сейчас решается вопрос с подъемом балки. Это 42-метровая металлическая конструкция. К вечеру приедет тяжелая техника и начнется разборка упавшей конструкции, возможная ее резка», - передает сообщение правительства края Telegram-канал «Восток-Медиа. Владивосток и ДФО».

Прокуратура Советского района организовала проверку по факту происшествия. Установлено, что в 15:10 по местному времени на автомобиле Sinotruk Howo во время движения был поднят кузов, который столкнулся с надземным пешеходным переходом, в результате чего пострадал водитель грузовика, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.