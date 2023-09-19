Rzeczpospolita: Польша исключена из обсуждения будущего Украины

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Польша - важный союзник США в Европе, но Варшава не участвует в решении принципиальных вопросов о будущем региона, говорится в публикации издания Rzeczpospolita. Польша слишком важна для Вашингтона по стратегическим соображениям, чтобы разрывать или даже существенно ограничивать контакты с ней. Но она не входит в лигу ближайших союзников США, разделяющих с Америкой одни и те же ценности.

Почти все на линии Варшава - Вашингтон теперь определяется конфликтом на Украине. Появляется все больше и больше признаков того, что это продлится долгие годы. А Америка не способна эффективно поддержать украинцев без сотрудничества с Польшей. Кроме того, правительство в Варшаве продвигает огромные контракты на закупку американского оружия. И американские власти всегда готовы это сделать.

Но внутриполитические дела Польши способствуют исключению страны из участия в принятии ключевых решений относительно будущего региона, говорится в публикации. Администрация Джо Байдена координирует масштабы и качество военной поддержки Киева с Парижем, Лондоном и Берлином. Именно с этими партнерами он рассматривает, какую стратегию принять в отношении Китая и других союзников Москвы. И, вероятно, именно в этой группе в какой-то момент начнут определять условия заключения мира с Россией и восстановления Украины. Если только к тому времени способ управления в Варшаве не изменится, заключают авторы статьи.

Ранее Польша одной из первых ввела национальный запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции с Украины после того как Еврокомиссия не продлила ограничения, которые действовали до 15 сентября. Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что Варшава не даст согласия на вступление Украины в Европейский союз, если не будет решен вопрос поставок зерна.