Депздрав Москвы опроверг возобновление работы ковидного госпиталя в Коммунарке

Госпиталь в Коммунарке, как и ранее, находится в резерве, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.

© Фото: Максим Мишин, Пресс-служба мэра Москвы, РИА Новости

В департаменте здравоохранения Москвы опровергли сообщения ряда СМИ о возобновлении работы ковидного госпиталя в Коммунарке. Согласно заявлению пресс-службы организации, данная информация не соответствует действительности.

«Резервный госпиталь, состоящий из нескольких родеров, в Коммунарке в настоящее время не работает и не принимает пациентов на госпитализацию. Все эти мощности, как и ранее, находятся в резерве», - отметили в пресс-службе ведомства.

В помещениях одного из родеров оказывается амбулаторная помощь пожилым людям и лицам с хроническими заболеваниями. Эти категории пациентов относятся к группе риска. Дневной стационар работал и раньше, уточнили в департаменте.

Ранее в оперативном штабе сообщили о росте заболеваемости россиян коронавирусом на 48% за минувшую неделю. Этот показатель увеличился сразу в 70 субъектах страны.