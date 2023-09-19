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Путин оценил потребности ВС РФ в вооружениях на фоне спецоперации

Ян Брацкий
20:46 19.09.2023
Президент России предложил рассмотреть госпрограмму вооружений до 2034 года.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Евгений Биятов, РИА Новости
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Потребности российских Вооруженных сил существенно увеличились в связи с проведением спецоперации. Об этом заявил президент России Владимир Путин. В ходе заседания военно-промышленной комиссии в Ижевске глава государства предложил рассмотреть госпрограмму вооружений до 2034 года.  

«Из-за ряда факторов потребности в вооружениях, в военной и специальной техники существенно увеличиваются... Это связано с проведением специальной военной операции, беспрецедентным санкционным давлением на Россию и ростом численности наших Вооруженных сил, появлением новых частей и соединений», - заявил Путин.

Российский лидер отметил, что стратегическое планирование имеет принципиальное и определяющее значение для укрепления обороноспособности России. Ранее в ходе заседания комиссии Путин отметил кратный рост производства бронетехники и особенно востребованных средств поражения. Президент призвал увеличить объемы производства средств контрбатарейной борьбы и ПВО.

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