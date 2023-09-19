Путин посетил завод беспилотников в Ижевске

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Президент России Владимир Путин посетил предприятие «Аэроскан» в Ижевске, которое специализируется на разработке и выпуске беспилотных летательных аппаратов. Об этом стало известно из сообщения на сайте Кремля.

Владимир Путин осмотрел новейшие образцы спецоборудования и беспилотников, а также посетил учебный центр завода, пояснения президенту давал главный конструктор предприятия Александр Захаров. Президент также обратил внимание на выпускаемые предприятием беспилотники-разведчики и барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Российского лидера среди прочего сопровождали глава Удмуртии Александр Бречалов и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Напомним, сегодня Путин принял участие в заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске, на котором также поздравил работников ОПК и ветеранов с Днем оружейника.