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Путин посетил завод беспилотников в Ижевске

Елизавета Кондрикова
20:44 19.09.2023
Президент также осмотрел учебный центр завода, пояснения ему давал главный конструктор предприятия «Аэроскан».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент России Владимир Путин посетил предприятие «Аэроскан» в Ижевске, которое специализируется на разработке и выпуске беспилотных летательных аппаратов. Об этом стало известно из сообщения на сайте Кремля.

Владимир Путин осмотрел новейшие образцы спецоборудования и беспилотников, а также посетил учебный центр завода, пояснения президенту давал главный конструктор предприятия Александр Захаров. Президент также обратил внимание на выпускаемые предприятием беспилотники-разведчики и барражирующие боеприпасы «Ланцет».

Российского лидера среди прочего сопровождали глава Удмуртии Александр Бречалов и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Напомним, сегодня Путин принял участие в заседании военно-промышленной комиссии в Ижевске, на котором также поздравил работников ОПК и ветеранов с Днем оружейника. 

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