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Парадное оружие разработали для караула ВС Ирана, который встречал Шойгу

Ян Брацкий
Алексей Дегтярев
19:48 19.09.2023
Глава Минобороны России Сергей Шойгу прибыл в Тегеран для проведения переговоров с военным руководством республики.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Бойцы почетного караула иранских Вооруженных сил, принимающие участие во встрече министра обороны России Сергея Шойгу, вооружены специальными винтовками. Это оружие разработано специально для бойцов почетного караула. Как и в российской армии, в его составе представлены все виды и рода войск.

Ранее глава российского Минобороны Сергей Шойгу прибыл в Тегеран для проведения переговоров с военным руководством республики. Встречали Шойгу у здания Генштаба ВС Ирана. В соответствии с протоколом, воинский ритуал встречи высокого гостя выполняли рота почетного караула, а также военный оркестр.

Как отметили в МО РФ, визит Шойгу в Иран будет способствовать укреплению связей между двумя странами и станет важным этапом сотрудничества Москвы и Тегерана.

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