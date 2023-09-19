Эксперт Силаев рассказал о подготовке Киева к нападению на Россию и Донбасс

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Украина начала готовиться к вооруженному столкновению с Россией задолго до начала спецоперации по защите мирного Донбасса. Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира. Как пишет RT, с 2018 года страны Европы и Ближнего Востока передали Киеву более 800 единиц наступательного вооружения, а наращивание военного потенциала стало приоритетом украинских властей. Это не осталось незамеченным в Кремле, и президент России Владимир Путин прямо указывал на милитаризацию Украины.

«В последние месяцы западное оружие идет на Украину просто беспрерывным потоком, демонстративно, на глазах у всего мира», - заявил Путин в обращении к россиянам от 21 февраля 2022 года.

Ракеты, гаубицы, противотанковые средства, броневики, беспилотники - все это «западные партнеры» Украины исправно передавали ВСУ. Среди стран, вооружавших Киев, первенство удерживают США. Вместе с ними двери своих арсеналов распахнули Великобритания, Литва, Польша, Турция, Канада, Чехия и Франция. Роль коллективного Запада в подготовке Украины к военным действиям оценил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

«Интенсивность военной помощи Украине со стороны Запада постепенно нарастала. Украина только с 2014 по 2017 год не менее 50 раз участвовала в совместных военных учениях с НАТО, а страны блока оказывали политическую, консультационную и военную поддержку Киеву», - уточнил Силаев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США управляют ходом военных действий на Украине, поставляя ВСУ оружие и разведданные. С его слов, Вашингтон руками Киева добивается стратегического поражения Москвы.