В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Эксперт Силаев рассказал о подготовке Киева к нападению на Россию и Донбасс

Ян Брацкий
18:06 19.09.2023
Помимо оружейных поставок, Украина активно участвовала в совместных с НАТО военных учениях.
Эксперт Силаев рассказал о подготовке Киева к нападению на Россию и Донбасс
© Фото: Volodymyr Tarasov, Keystone Press Agency, Global Look Press
Читайте нас на:

Украина начала готовиться к вооруженному столкновению с Россией задолго до начала спецоперации по защите мирного Донбасса. Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследований проблем мира. Как пишет RT, с 2018 года страны Европы и Ближнего Востока передали Киеву более 800 единиц наступательного вооружения, а наращивание военного потенциала стало приоритетом украинских властей. Это не осталось незамеченным в Кремле, и президент России Владимир Путин прямо указывал на милитаризацию Украины.

«В последние месяцы западное оружие идет на Украину просто беспрерывным потоком, демонстративно, на глазах у всего мира», - заявил Путин в обращении к россиянам от 21 февраля 2022 года.

Ракеты, гаубицы, противотанковые средства, броневики, беспилотники - все это «западные партнеры» Украины исправно передавали ВСУ. Среди стран, вооружавших Киев, первенство удерживают США. Вместе с ними двери своих арсеналов распахнули Великобритания, Литва, Польша, Турция, Канада, Чехия и Франция. Роль коллективного Запада в подготовке Украины к военным действиям оценил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

«Интенсивность военной помощи Украине со стороны Запада постепенно нарастала. Украина только с 2014 по 2017 год не менее 50 раз участвовала в совместных военных учениях с НАТО, а страны блока оказывали политическую, консультационную и военную поддержку Киеву», - уточнил Силаев.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США управляют ходом военных действий на Украине, поставляя ВСУ оружие и разведданные. С его слов, Вашингтон руками Киева добивается стратегического поражения Москвы.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:40 Армия
Видео
Шойгу обсудил с Багери двустороннее военное сотрудничество России и Ирана
18:29 В стране и мире
Латвия уведомила Белоруссию о закрытии погранперехода Силене
17:12 ОПК
Видео
Дюмин: оружие, выпускаемое в Тульской области, показывает эффективность в СВО
16:58 В стране и мире
Украина пригрозила ответным эмбарго на ряд товаров из Польши и Венгрии
16:35 В стране и мире
Кремль обеспокоен эскалацией напряженности и боевыми действиями в Карабахе
Популярное
Видео
«Дураки какие»: пассажирка рейса Москва - Анталья устроила дебош перед вылетом
Видео
МО Азербайджана показало первые кадры ударов в Карабахе
Видео
Козлы подрались прямо на капоте авто в московском Бутово
Видео
В Санкт-Петербурге самосвал насмерть переехал мужчину на самокате
Видео
На поводу у ЕС: как четыре страны Европы стали конфисковывать автомобили россиян
Видео
Бортпроводников А320 встретил совершивший «чудо в кукурузном поле» экипаж
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.