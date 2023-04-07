В Казани с рейса в Таиланд сняли курящего и матерящегося пассажира

После задержания мужчина оскорблял полицейских и угрожал им расправой.

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В Казани сняли с рейса в Таиланд пьяного авиадебошира. Мужчина вел себя агрессивно, нецензурно выражался и курил, размахивал руками и не реагировал на замечания окружающих, сообщает пресс-служба МВД.

На место прибыли правоохранители, которые доставили 37-летнего хулигана в дежурную часть Линейного отдела полиции в аэропорту Казани. Там мужчина оскорблял полицейских и угрожал им расправой.

На пассажира составили административные протоколы по статье 20.21 («Появление в общественных местах в состоянии опьянения») и статье 6.24 КоАП РФ («Нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»).

«Материалы по факту хулиганских действий гражданина и оскорбления им представителя власти переданы в Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для принятия процессуального решения», - отметили в полиции.

Ранее пассажир рейса Москва - Магадан попытался открыть дверь самолета, когда борт уже находился на высоте. После посадки мужчину передали сотрудникам полиции, сейчас он находится в психиатрической лечебнице.