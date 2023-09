В стране и мире Полянский заявил о нежелании западной прессы покрывать провокации Киева Ян Брацкий По словам первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, это является плохим знаком для Владимира Зеленского. © Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press Читайте нас на: Западные СМИ перестали покрывать провокации официального Киева. Об этом в своем Telegram-канале написал первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Западная пресса перестала церемониться с Зеленским и покрывать его провокации», - указал Полянский. То, что интерес к фигуре Владимира Зеленского падает, говорит и заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика, который исключил принятие специальных мер безопасности для заседания Совбеза с участием Зеленского, пишет «360». Ранее американская газета The New York Times опубликовала результаты расследования трагедии в Константиновке. Этот город расположен на подконтрольной Украине территории. 6 сентября на рынке этого населенного пункта произошел мощный взрыв, унесший жизни 15 человек, еще более 30 получили ранения. Киев поспешил обвинить Москву, но журналисты NYT пришли к выводам, что боеприпас был выпущен украинской стороной из ЗРК «Бук». Экспертное мнение и аналитика