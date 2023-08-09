Delfi: Латвия взяла под усиленную охрану границу с Белоруссией

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Латвийский кабинет министров решил ввести усиленный режим охраны границы с Белоруссией. Об этом сообщил портал Delfi. Режим охраны будет усилен по предложению МВД на территории Лудзенского, Краславского, Аугшдаугавского краев и Даугавпилса.

Как сообщает издание, в латышском МВД заявили, что на подобный шаг они пошли из-за присутствия в Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер». Как отметил глава республиканского МВД Марис Кучинскис, признаков провокаций с их стороны не было.

Ранее стало известно, что россиян, не сдавших экзамен по латышскому языку, обяжут покинуть страну. Данная мера коснется всех, кто имеет постоянный вид на жительство. Это примерно шесть тысяч человек. В случае провала экзамена, покинуть Латвию россияне должны будут в трехмесячный срок.