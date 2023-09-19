Штурмовые отряды выбили «врага» из укрытий в ходе тренировок в тыловой зоне СВО

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В тыловом районе проведения специальной операции проходят занятия по подготовке штурмовых и разведывательных подразделений. Преодолев участок открытой местности, под прикрытием огня основного отряда к первым постройкам условного населенного пункта выходит передовая группа.

Задача разведчиков - вскрыть огневые точки противника на рубеже и либо подавить их самостоятельно, либо совместным с остальным подразделением «накатом». Разведка боем проведена быстро и результативно. Точки, из которых противник ведет ответный огонь, расположены в укрепленных строениях промзоны. Пока гранатометчики укладывают вражеское подразделение на землю, выдавливают из укрытий, к рубежам подтягиваются штурмовики.

Структура штурмового отряда: передовая группа разведчиков, основная – штурмовики, и группа огневой поддержки. В бою, конечно, вариантов проработано не один десяток, но самый усредненный происходит по следующему сценарию. Проводится разведка боем, закрепляются на рубеже «передовики», к которым подтягиваются штурмовики - и идут вперед, на подготовленный участок. Следом движется огневая поддержка.

Такая пошаговая, динамичная структура ведения боя спасла не одну жизнь наших военнослужащих и дает результат, рассказывают штурмовики. На учебном полигоне Город в тыловом районе «Западной» группировки войск опытные ребята готовят к реальной работе на передке пополнение. Отрабатывают слаженность действий отдельных групп и всего отряда в целом. На основе своего боевого опыта повторяют сценарии реальных боевых столкновений, реальных штурмов.

Кадры, снятые экшен-камерой, - наглядная иллюстрация, как говорят штурмовики, наката. По объекту, который необходимо занять, ведется массированная огневая работа, чтобы выбить оттуда противника. Привлекаются весь ударный арсенал подразделения – автоматическое оружие, пулеметы, гранатометы – РПГ и АГС. В данном случаи бой идет за капитальный ангар. Командир разведчиков с позывным Кремень после занятия объясняет нам сложность этого рубежа.

«Это довольно таки сложный. Как мы можем заметить по самой кирпичной кладке, противник может спрятаться в нем, РПГ не всегда может взять, пулемет не берет. То есть это не современный домик, а довольно таки хорошее прикрытие», - рассказывает старший разведчик с позывным Кремень.

Кремень на спецоперации уже почти год. Опытный, хитрый, осторожный, но при этом дерзкий разведчик. Так отзываются о парне сослуживцы. Рассказывает, что занятия идут ежедневно, и не только на полигоне Город. Штурмовики отрабатывают бой в траншеях и блиндажах, в лесополосе, захват языка, многое другое. Все что может пригодиться на переднем крае, и не только пополнению, но и обстрелянным бойцам.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.