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Предполагаемый виновник ДТП в Барнауле рассказал, что сбил девочку, как «кеглю»

Анна Назайкина
17:49 19.09.2023
В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции, с ним работают полицейские.
© Видео: overhear_brn22, Telegram © Фото: overhear_brn22, Telegram
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В Сети появились, предположительно, кадры допроса подозреваемого в смертельном ДТП в Барнауле. Видео было опубликовано на странице VK «Подслушано Барнаул».

«Увидел в последний момент, как ребенок переходил по пешеходному переходу... отлетела, как кегля», - сказал он.

Как сообщили «Звезде», сотрудники уголовного розыска установили и задержали автомобилиста, совершившего ДТП, в результате которого погибла 7-летняя девочка.

В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции, где с ним работают правоохранители. В ближайшее время будет проведено медицинское освидетельствование.

Ранее сообщалось, что мужчина после того, как задавил девочку, уехал с места ДТП, не вызвав скорую или полицию. Ребенок скончался на месте, а водитель позже бросил свою машину и пересел в другую.

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