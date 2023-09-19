Предполагаемый виновник ДТП в Барнауле рассказал, что сбил девочку, как «кеглю»
В Сети появились, предположительно, кадры допроса подозреваемого в смертельном ДТП в Барнауле. Видео было опубликовано на странице VK «Подслушано Барнаул».
«Увидел в последний момент, как ребенок переходил по пешеходному переходу... отлетела, как кегля», - сказал он.
Как сообщили «Звезде», сотрудники уголовного розыска установили и задержали автомобилиста, совершившего ДТП, в результате которого погибла 7-летняя девочка.
В настоящее время мужчина доставлен в отдел полиции, где с ним работают правоохранители. В ближайшее время будет проведено медицинское освидетельствование.
Ранее сообщалось, что мужчина после того, как задавил девочку, уехал с места ДТП, не вызвав скорую или полицию. Ребенок скончался на месте, а водитель позже бросил свою машину и пересел в другую.