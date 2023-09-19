Ребенок 2015 года рождения от полученных травм скончался на месте.

© Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Барнауле водитель насмерть сбил девочку и скрылся с места ДТП, об этом сообщили в региональной прокуратуре.

По данным правоохранителей, мужчина задавил девочку 2015 года рождения. В надзорном органе обратили внимание на то, что виновник аварии не вызвал ни скорую, ни полицию - он просто уехал с места трагедии.

Ребенок в результате произошедшего скончался от полученных травм на месте.

По информации ГУ МВД, мужчина бросил свою машину, а затем сел за руль другого авто, предположительно, белой «Нивы». Сейчас его разыскивает полиция.