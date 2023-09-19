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Васильев вспомнил об опыте владения автомобилем «Жигули»

Ян Брацкий
17:25 19.09.2023
По мнению Владимира Васильева, страна, первой покорившая космос и производящая высокотехнологичные изделия, должна создавать свои автомобили.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Пересадка чиновников на автомобили отечественного производства пойдет на пользу промышленности и государству в целом. Такого мнения придерживается руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Владимир Васильев.

«Очевидно, что если сейчас это не сделать, то процесс затянется. А мы страна, которая первой вышла в космос, мы производим самолеты и высокотехнологичные изделия - нам нужно создавать свои автомобили», - подчеркнул Васильев.

Руководитель думской фракции поделился собственным опытом владения тринадцатой моделью «Жигулей».

«Когда я сел за руль, мне было уже 43 года. Я ее так обрабатывал антикоррозийно, что она проработала потом еще лет 20-30», - вспомнил Васильев.

В начале сентября президент Владимир Путин поручил до февраля отчитаться о мерах по пересадке чиновников на отечественные автомобили. Ранее в ходе встречи с главами российских предприятий президент заявил, что при закупках следует ориентироваться на отечественного производителя.

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