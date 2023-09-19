Васильев вспомнил об опыте владения автомобилем «Жигули»
Пересадка чиновников на автомобили отечественного производства пойдет на пользу промышленности и государству в целом. Такого мнения придерживается руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Владимир Васильев.
«Очевидно, что если сейчас это не сделать, то процесс затянется. А мы страна, которая первой вышла в космос, мы производим самолеты и высокотехнологичные изделия - нам нужно создавать свои автомобили», - подчеркнул Васильев.
Руководитель думской фракции поделился собственным опытом владения тринадцатой моделью «Жигулей».
«Когда я сел за руль, мне было уже 43 года. Я ее так обрабатывал антикоррозийно, что она проработала потом еще лет 20-30», - вспомнил Васильев.
В начале сентября президент Владимир Путин поручил до февраля отчитаться о мерах по пересадке чиновников на отечественные автомобили. Ранее в ходе встречи с главами российских предприятий президент заявил, что при закупках следует ориентироваться на отечественного производителя.