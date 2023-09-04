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Путин поручил до 1 февраля доложить об использовании чиновниками российских авто

Владимир Рубанов
19:59 04.09.2023
Глава государства дал официальное поручение правительству совместно с властями регионов и при участии управделами президента.
Путин поручил до 1 февраля доложить об использовании чиновниками российских авто
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press
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Президент России Владимир Путин поручил до 1 февраля отчитаться о мерах по пересадке чиновников на отечественные автомобили. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства дал официальное поручение правительству совместно с властями регионов и при участии управделами президента. В нем говорится о приоритетном использовании государственными и муниципальными служащими российских высоколокализованных автомобилей.

Ранее в ходе встречи с руководителями российских предприятий обрабатывающей промышленности Путин заявил, что чиновники должны пользоваться отечественными автомобилями. По словам главы государства, от импорта отказываться нельзя, но следует при закупках ориентироваться на отечественного производителя.

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