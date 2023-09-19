Эксперт Ногинский объяснил причины обострения ситуации в Карабахе

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Обострение в Нагорном Карабахе было неизбежным. Об этом в беседе со «Звездой» заявил руководитель экспертной группы Научного центра евразийской интеграции Олег Ногинский.

«С одной стороны, Пашинян публично отказался от Карабаха, и заявление Минобороны Армении это подтверждает. Они пишут, что на границах Армении все спокойно. Карабах не входит в территорию ОДКБ, Армении и является непризнанным государством. У Пашиняна было два варианта: либо признать Нагорный Карабах в составе Армении и взять на себя ответственность за все происходящее, либо, как ему многие предлагали, мирным путем вывести оттуда граждан и передать территорию под контроль Баку», - заявил Ногинский.

В сложившейся ситуации повлиять на развитие событий практически невозможно, уточнил эксперт. Единственное, что можно сделать, это попытаться предотвратить гибель мирного населения и любой ценой остановить кровопролитие.

Ранее в МИД России призвали Баку и Ереван вернуться к дипломатическому пути урегулирования конфликта и прекратить боевые действия. Напомним, сегодня Азербайджан объявил об антитеррористических мероприятиях на территории Нагорного Карабаха. Армянская сторона заявила об обстрелах гражданских объектов. В Минобороны Азербайджана эти сообщения опровергли, заявив, что бьют только по легитимным военным целям.