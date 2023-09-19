Дюмин: оружие, выпускаемое в Тульской области, показывает эффективность в СВО

Алексей Дюмин поблагодарил российских оборонщиков и ветеранов отрасли за добросовестный труд, а также преданность делу.

© Видео: Правительство Тульской области © Фото: Правительство Тульской области

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин заявил, что оружие, которое производится на предприятиях Тульской области, ежедневно доказывает свою высокую эффективность в зоне проведения спецоперации. Он сказал это, выступая в Тульском государственном музее оружия на поздравлении ко Дню оружейника.

«Сегодня предприятия оружейной отрасли всей страны вновь кратно наращивают свои производственные мощности. В кратчайшие сроки тульские оружейники перестроили работу. Своим трудом каждый из вас вносит весомый вклад, приближая нашу победу!» - заявил Дюмин.

Он добавил, что представители предприятий часто находятся на постоянной основе в зоне боевых действий. Рискуя жизнью, они ремонтируют военную технику и вооружение под огнем неприятеля, возвращая в строй поврежденные образцы.

Алексей Дюмин поблагодарил российских оборонщиков и ветеранов отрасли за добросовестный труд, а также преданность делу.

«Показатели исполнения гособоронзаказа в этом году обещают быть традиционно высокими - на уровне 100%», - отметил глава Ростеха Сергей Чемезов, также присутствовавший на мероприятии.

Он добавил, что госкорпорация поставляет Вооруженным силам бронетехнику, артиллерию, беспилотники, стрелковое оружие и широкую номенклатуру боеприпасов.

Ранее сообщалось, что самолеты Ту-160 получили сверхдальние ракеты Х-БД.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.