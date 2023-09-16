Самолеты Ту-160 получили сверхдальние ракеты Х-БД

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Российские межконтинентальные сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 получили на вооружение новейшие ракеты Х-БД. Об этом заявил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш во время осмотра Шойгу и Ким Чен Ыном барабанной установки пуска ракет самолета через открытые створки фюзеляжа.

В ходе демонстрации самолета главе КНДР и министру обороны РФ Кобылаш отметил, что дальность полета ракеты составляет более 6 500 метров.

Напомним, что сегодня, 16 сентября, главе Госсовета КНДР Ким Чен Ыну представили образцы современной российской авиационной техники на аэродроме Кневичи во Владивостоке. Главу Северной Кореи сопровождал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов