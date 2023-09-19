Путин подписал указ о выплатах блокадникам по 50 тысяч рублей

Блокада Ленинграда длилась 872 дня - с 8 сентября 1941 года до 27 января 1944 года.

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Президент Владимир Путин подписал указ о выплате по 50 тысяч рублей гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Выплаты приурочены к 80-летию полного освобождения города от фашистской блокады. Текст указа опубликован на официальном портале правовой информации.

Разовая выплата будет осуществлена в декабре 2023 - январе 2024 года. Деньги получат не только постоянно проживающие в России защитники Ленинграда и блокадники, но и подпадающие под эту категорию граждане, проживающие в Абхазии, Латвии, Литве, Приднестровье, Эстонии и Южной Осетии, говорится в указе.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко анонсировала дополнительную адресную соцподдержку жителей, переживших блокаду Ленинграда.