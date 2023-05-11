Матвиенко заявила о дополнительной соцподдержке для жителей блокадного Ленинграда

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Жители блокадного Ленинграда получат дополнительную адресную соцподдержку. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 80-летия со дня полного снятия фашистской блокады. Она отметила, что в то время, когда Запад пытается переписать историю, наша задача - сохранить память о тех страшных событиях, в том числе о подвиге освободителей города.

«Мы видим, какая ожесточенная атака на символы Победы развернута со стороны противников Победы - сносятся памятники воинам-победителям, запрещаются празднования 9 мая Дня Победы, вводятся штрафы за ношение георгиевских ленточек, переписываются учебники истории. И, конечно, наш священный долг в противовес этим нападкам делать все возможное, чтобы память о подлинных событиях ВОВ жила, передавалась следующим поколениям», - заявила Матвиенко.

Юбилей со дня окончания фашистской блокады Ленинграда Россия будет отмечать в 2024 году. За время осады погибли более миллиона человек - жителей и защитников города. В январе 43-го советским войскам удалось прорвать гитлеровское окружение. Однако полного освобождения ленинградцы ждали еще целый год - до января 1944 года.