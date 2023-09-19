Кремль обеспокоен эскалацией напряженности и боевыми действиями в Карабахе

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в контакте как с Баку, так и с Ереваном.

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Кремль обеспокоен резкой эскалацией напряженности и боевыми действиями в Карабахе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«По Карабаху. Мы действительно обеспокоены резкой эскалацией напряженности и началом боевых действий», - сказал представитель Кремля.

По его словам, главное - обеспечить безопасность мирного населения Нагорного Карабаха. Также пресс-секретарь президента заявил, что Россия находится в контакте как с Баку, так и с Ереваном. Ведутся попытки вернуть процесс урегулирования в русло дипломатии. В Кремле призвали как армянскую, так и азербайджанскую сторону следовать подписанным ранее трехсторонним документам.

Ранее в Минобороны Азербайджана объявили о начале антитеррористических мероприятий локального характера на территории Нагорного Карабаха. Азербайджанское оборонное ведомство опубликовало видео, как утверждается, с уничтожением огневых точек Вооруженных сил Армении.