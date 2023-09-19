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Трое детей пострадали и один погиб из-за падения бетонной плиты в Якутске

Елизавета Кондрикова
16:23 19.09.2023
Произошло обрушение бетонной плиты многоквартирного дома.
Трое детей пострадали и один погиб из-за падения бетонной плиты в Якутске
© Фото: susksakha, Telegram
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В Якутске в результате обрушения бетонной плиты с конструкции лестницы многоквартирного дома на группу детей погиб один ребенок и еще трое пострадали, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

«По предварительным данным, в результате происшествия погибла девочка 9 лет», - говорится в Telegram-канале СК России по республике.

В республиканскую больницу №1 уже доставлены мальчик 5 лет и двое девочек 7 лет с травмами разной тяжести. Сообщается, что дети играли у здания, часть которого находилась в стадии демонтажа.

По данным следственного комитета, трагедия произошла в районе дома 40/9 по улице Автодорожной. На месте происшествия работают следователь и криминалист, проводятся опросы и осмотры для установления подробностей смерти ребенка. В ГУ МЧС сообщили о том, что уже привлекли две единицы техники Якутского пожарно-спасательного гарнизона и 10 человек личного состава ведомства.

Накануне в ночь с 18 на 19 сентября МЧС России также сообщила о начале поисков туристической группы из шести человек, которая пропала на Камчатке. На данный момент связи с туристами нет. В назначенный день они не вышли на стоянку «Клешня», для поисков могут задействовать вертолет МИ-8 МЧС России.

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