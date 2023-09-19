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Посла РФ в Южной Корее вызвали в МИД после поездки главы КНДР в Россию

Елизавета Кондрикова
15:46 19.09.2023
По заявлению МИД Южной Кореи, контакты России и КНДР могут негативно сказаться на российско-южнокорейских отношениях.
Посла РФ в Южной Корее вызвали в МИД после поездки главы КНДР в Россию
© Фото: MFA Russia, Global Look Press
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Первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Чан Хо Чжин пригласил для беседы в МИД страны посла РФ в Сеуле Андрея Кулика после визита в Россию главы КНДР Ким Чен Ына.

«Посол Кулик сказал, что он внимательно выслушал позицию нашего правительства и точно доложит о ней своему правительству», - сказано в сообщении на официальном сайте южнокорейского министерства.

Андрей Кулик был вызван с целью обсудить военное сотрудничество и торговлю оружием между Россией и Северной Кореей. В МИД Республики Корея призвали Москву соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и не продолжать дальнейшее сближение с КНДР в военной сфере.

В ведомстве добавили, что подобные действия со стороны Москвы могут иметь негативные последствия для российско-южнокорейских отношений.

Напомним, северокорейский лидер прибыл 12 сентября в Россию с официальным визитом, где он также встретился со своим коллегой президентом России Владимиром Путиным. Переговоры глав двух стран свидетельствуют о приоритетном отношении Северной Кореи к контактам с Россией.

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