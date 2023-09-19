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Минпромторг: нужно построить большую флотилию судов для Севморпути

Андрей Аркадьев
16:15 19.09.2023
Статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал о развитии Северного морского пути (СМП) и транспортного коридора «Север - Юг».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Для развития судоходства по Северному морскому пути (СМП) необходимо построить большую флотилию судов, рассказал «Звезде» статс-секретарь - замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Также он указал на необходимость постройки судов для обслуживания работы международного транспортного коридора «Север - Юг».

«С одной стороны, надо построить суда небольшого водоизмещения для перевозки продукции по Каспию. В основном это небольшие контейнеровозы либо сухогрузы. С другой стороны, для Северного морского пути нужно построить большую флотилию судов, которая, с одной стороны, будет обеспечивать перевозку. Это ледоколы, военно-спасательные суда, суда снабжения. С другой стороны, грузовые суда ледового класса. Заявок очень много, потребность большая», - отметил он на 17-й Международной конференции «Нева-2023».

В настоящее время ССК «Звезда» в городе Большой Камень способен строить подобные суда. Также Евтухов отметил, что объем металлообработки судоверфи на Дальнем Востоке составляет 300 тысяч тонн в год.

«Объем судов, которые необходимо построить, чтобы верфь вышла на безубыточность к 2035 году, составляет не менее 170-175. Все эти суда, за исключением ледоколов, можем строить на ССК "Звезда" в Большом Камне», - добавил Евтухов.

17-я Международная выставка и конференция по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов, освоению океана и шельфа «Нева-2023» проходит в Петербурге с 18 по 21 сентября.

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