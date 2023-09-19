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В Баку назвали ложью сообщения Еревана об обстрелах гражданских объектов

Ян Брацкий
15:12 19.09.2023
В Баку заявили, что удары наносятся только по военным целям.
© Видео: Armenian Life, Telegram © Фото: Айк Арутюнян, РИА Новости
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В Минобороны Азербайджана опровергли сообщения армянской стороны об обстрелах гражданских объектов. Информация об этом активно распространяется в социальных сетях.

«Распространяемые в некоторых армянских социальных медиаресурсах сообщения об обстреле подразделениями азербайджанской армии гражданских объектов являются абсолютной ложью и носят характер дезинформации», - цитирует ТАСС сообщение оборонного ведомства Азербайджана.

Тем временем Armenian Life публикует видео, на котором, как утверждает паблик, последствия обстрела Степанакерта. На видео поврежденные дома и автомобили. В Баку в очередной раз заявили, что удары наносятся только по военным целям, которые являются легитимными.

Напомним, сегодня Азербайджан объявил о проведении антитеррористических действий на территории Нагорного Карабаха. В МИД России сообщили, что Москва находится в контакте с Баку по поводу проводимой операции. Кроме того, официальный Баку информирует Москву о проведении операции, добавили на Смоленской площади.

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