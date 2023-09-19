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Минобороны России сообщило об уничтожении украинского самолета Су-25

14:42 19.09.2023
Вражеский самолет сбили российские средства ПВО в небе Запорожской области.
Минобороны России сообщило об уничтожении украинского самолета Су-25
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об уничтожении украинского штурмовика Су-25.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новопокровка Запорожской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», - говорится в сообщении. 

Кроме этого, российские средства ПВО перехватили за сутки 16 украинских реактивных снарядов систем HIMARS и «Ураган». 

Также удалось уничтожить 38 вражеских беспилотников. Это произошло в районах населенных пунктов Нововодяное, Золотаревка (ЛНР), Берестовое. Александровка, Евгеновка (ДНР), Новомихайловка (Запорожская область), Каиры (Херсонская область).

Ранее Минобороны России продемонстрировало видео с уничтоженной вражеской пехотой в Клещеевке.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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