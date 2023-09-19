Эксперт Девяткин объяснил, в чем опасность виртуальных и корпоративных номеров

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При использовании виртуального номера возникают сложности в идентификации пользователя, что является проблемой с точки зрения безопасности и определения злоумышленников. Об этом в разговоре со «Звездой» заявил кандидат юридических наук, заместитель директора Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук НИУ МИЭТ Генрих Девяткин.

«Если мы используем любой номер оператора сотовой связи, то здесь какая происходит процедура - мы обращаемся лично к оператору, предоставляем свои данные, после чего оператор вносит нас в базу и предоставляет доступ для пользования этими услугами. То есть государство нас при необходимости может очень быстро идентифицировать. Что касается виртуальных номеров, здесь речь может идти со стороны так называемых зарубежных ресурсов, которые предоставляют любому желающему в мире данную услугу. То есть мы заходим либо через Telegram, либо через какую-то другую платформу, какой-то чат, форум, где за небольшую плату можно получить доступ к данному виртуальному номеру, то есть технически это не представляет никакой сложности», - рассказал он.

Однако в этом случае наблюдается проблема: если поступает звонок с виртуального номера, идентифицировать владельца практически невозможно, «номер принадлежит какой-то непонятной организации», отметил эксперт. По его словам, большинство ресурсов, предоставляющих виртуальные номера, находятся за рубежом и функционируют через специальные тематические форумы.

«Для чего используется: самое безобидное - это регистрация букмекерских контор, где требуется верификация личности, в онлайн-играх, онлайн-ресурсах, часто это для покупки, для регистрации на зарубежных онлайн-платформах, которые не функционируют на территории РФ официально. Самая большая проблема - когда виртуальные номера используются для мошеннических звонков», - объяснил Девяткин.

Собеседник телеканала также обратил внимание на проблему корпоративных карт.

«Представим, что есть компания, генеральный директор, он может быть номинальным директором, обращается к какому-то оператору, получает корпоративные номера - больше 150 можно получить. И далее эти номера, которые уже не виртуальные, распространяются по "серым" схемам. Когда возникает преступная схема, правоохранители устанавливают номера, владельца, а им является юридическое лицо», - сказал юрист.

Ранее правительство РФ признало виртуальные мобильные номера угрозой безопасности в сфере связи и Интернета. Согласно постановлению кабмина, с 1 сентября 2024 года сервисы по выдаче DEF-номеров планируется блокировать.