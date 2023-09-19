Анонимные виртуальные мобильные номера признали угрозой

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Виртуальные мобильные номера (DEF-номера, не требующие привязки к физическому телефонному аппарату или автоматической телефонной станции) признали угрозой безопасности в сфере связи и Интернета. О соответствующем постановлении правительства России сообщает ТАСС.

Отмечается, что сервисы, которые позволяют выдавать такие номера, подвергнутся блокировке после 1 сентября 2024 года, когда вступят в силу изменения в Правила централизованного управления сетью связи общего пользования. Согласно постановлению кабмина, список угроз в данной сфере теперь дополнили пунктом о предоставлении доступа к онлайн-ресурсам и мессенджерам пользователям без их идентификации.

При регистрации в различных социальных сетях и мессенджерах мошенники зачастую используют не реальные, а виртуальные номера, которые принадлежат зарубежным операторам связи и никак не привязаны к персональным данным человека. С помощью DEF-номера злоумышленники размещают противоправную информацию и совершают мошеннические действия.

Ранее завкафедрой «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ Александр Бахтин заявил, что «серые» сим-карты, которые зачастую используют мошенники в своих целях, являются проблемой с точки зрения безопасности. Эксперт объяснил, что такие симки не позволяют идентифицировать абонента.