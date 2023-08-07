Эксперт Бахтин объяснил, в чем опасность «серых» сим-карт

Заведующий кафедрой «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ Александр Бахтин заявил, что такие сим-карты используются мошенниками, благодаря тому, что они не позволяют идентифицировать абонента.

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«Серые» сим-карты, которые зачастую используют мошенники в своих целях, являются проблемой с точки зрения безопасности. Об этом в беседе со «Звездой» заявил заведующий кафедрой «Телекоммуникационные системы» Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) Александр Бахтин.

«У нас по закону сим-карты должны выдаваться по паспорту. "Серые" сим-карты привязаны к каким-то другим людям, не к самому хозяину, который владеет. То есть мы получаем неких "серых" людей, которые пользуются картами не по своим документам. Хотя по закону положено, чтобы каждая сим-карта привязывалась к паспорту», - сказал он.

Эксперт отметил, что в последнее время было очень много сим-карт, которые продавались в метро. «С точки зрения безопасности и определения личности - это карты, которые не позволяют идентифицировать абонента», добавил сотрудник НИУ МИЭТ.

«Вы не можете определить, Иванов вам звонил или Петров, потому что сим-карта не привязана к конкретному человеку, и для мошеннических схем это очень удобно», - подчеркнул Бахтин.

Ранее стало известно, что около 7 миллионов сим-карт могут заблокировать в России из-за неактуальных сведений. С августа Роскомнадзор стал требовать от операторов связи блокировать номера телефонов, владельцы которых не обновили свои персональные данные. Речь идет о сим-картах, которые раздают в общественных местах без заключения договора, либо о корпоративных симках, которые массово закупают организации для своих сотрудников.