Армия Артиллерист рассказал о попадании в танк ВСУ и детонации боекомплекта Артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают РСЗО, минометные расчеты и другие цели, которые присылают разведчики. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Командир расчета гаубицы Д-30 с позывным Радик рассказал об уничтожении танка противника в зоне спецоперации. Выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам помогали беспилотники. «Вчера в лесопосадке с неба обнаружили танчик. К нам поступила команда открыть по нему огонь. Первые пару выстрелов были пристрелочные. Танчик пытался скрыться, заехал в лесополосу, но вдогонку мы попали по боекомплекту, подожгли и другим выстрелом добивали», - сообщил Радик. Артиллерист рассказал, что орудие, которое используется в боевой работе, они назвали «Мария». Боец отметил, что гаубица очень мощная, стреляет точно. Также Минобороны показало кадры ударов расчетов Д-30 на Купянском направлении. В описании к видео сказано, что наши военнослужащие громят технику и укрепрайоны украинских боевиков. Ранее российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении вертолетом Ка-52 позиции врага управляемой ракетой на Запорожском направлении. Минобороны опубликовало кадры удара. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика