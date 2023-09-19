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Артиллерист рассказал о попадании в танк ВСУ и детонации боекомплекта

12:19 19.09.2023
Артиллеристы ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают РСЗО, минометные расчеты и другие цели, которые присылают разведчики.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Командир расчета гаубицы Д-30 с позывным Радик рассказал об уничтожении танка противника в зоне спецоперации. Выявлять цель и корректировать огонь артиллеристам помогали беспилотники.

«Вчера в лесопосадке с неба обнаружили танчик. К нам поступила команда открыть по нему огонь. Первые пару выстрелов были пристрелочные. Танчик пытался скрыться, заехал в лесополосу, но вдогонку мы попали по боекомплекту, подожгли и другим выстрелом добивали», - сообщил Радик.

Артиллерист рассказал, что орудие, которое используется в боевой работе, они назвали «Мария». Боец отметил, что гаубица очень мощная, стреляет точно.

Также Минобороны показало кадры ударов расчетов Д-30 на Купянском направлении. В описании к видео сказано, что наши военнослужащие громят технику и укрепрайоны украинских боевиков.

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении вертолетом Ка-52 позиции врага управляемой ракетой на Запорожском направлении. Минобороны опубликовало кадры удара.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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