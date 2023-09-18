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Украинец рассказал, что в ВСУ расстреливают сдающихся в плен

11:04 18.09.2023
Подготовка в Британии оказалось слабой, а на вооружении в его роте было только две БМП, признался мужчина.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Сдавшийся в плен украинец рассказал, почему решил сложить оружие и сохранить жизнь. Видеозапись беседы публикует Министерство обороны России.

Подготовку мужчина проходил в Великобритании и во Львове, однако ее уровень оказался слабым. В Британии учились штурмовать окопы, а стреляли только холостыми. На передовой солдат плохо обеспечивали. В его роте было две БМП, которые постоянно выходили из строя. Также он рассказал о карательных отрядах в ВСУ, расправляющихся с теми, кто отступает или сдается.

После того, как БМП украинцев подбили, они спрятались в лесу и решили сдаться. В ВС РФ организована частота 149.200 с позывным «Волга». Связавшись с российскими военными на этой частоте, бойцы ВСУ получают дальнейшие указания. Украинцы не смогли отказаться от предложения русских и вышли на наших военнослужащих.

«Помнили, что можно сдаться в плен на частоте 149.200, позывной "Волга". Нашел в лесу листовку и когда можно было, ей воспользовался. Вызвали на этой частоте "Волга" и сказали, что хотим сдаться в плен», - сказал он.

Украинец отметил достойное отношение российских военнослужащих, подчеркнул, что в плену его не бьют, кормят. Призвал своих сослуживцев сдаваться, чтобы остаться в живых.

Ранее другой пленный украинский солдат также рассказал о хорошем отношении российских военнослужащих. По словам мужчины, его кормят, поят, никто и пальцем не тронул.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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