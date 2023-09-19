«Ведомости»: в Россию перестали поставлять препарат от инфаркта микардис

В Росздравнадзоре заявили, что остатки лекарственного средства микардис составляют около 23 тысяч упаковок.

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Жители России столкнулись с дефицитом оригинального лекарственного препарата микардис, который назначают при артериальной гипертензии (характерным признаком заболевания является повышенное артериальное давление). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудника фармацевтической компании.

«Производством этого лекарства занимается немецкая Boehringer Ingelheim, но она о прекращении своей деятельности в России официально не заявляла», - говорится в материале.

В Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) «Звезде» сообщили, что летом прошлого года ООО «Берингер Ингельхайм» официально уведомило ведомство, что с января 2023 года компания прекратит ввоз на территорию РФ таких препаратов, как микардис (МНН телмисартан) и микардис плюс (МНН гидрохлортмазид + телмисартан). По данным системы мониторинга движения лекарственных препаратов, в настоящее время остатки микардиса составляют около 23 тысяч упаковок. В Росздравнадзоре отметили, что данное решение немецкой фармкомпании не влияет на доступность препаратов телмисартана для пациентов.

Ранее в Минпромторге РФ, комментируя прекращение поставок в Россию препарата «Зепатир» от гепатита С американским производителем лекарств MSD, сообщили, что несколько отечественных производителей занимаются разработкой аналога. В ведомстве добавили, что патент на препарат «Зепатир» действует в России до 2023 года.