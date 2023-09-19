Лавров и Ван И отметили бесполезность переговоров по Украине без участия РФ

Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров руководителей внешнеполитических ведомств в Москве.

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Главы МИД России Сергей Лавров и Китая Ван И отметили бесперспективность попыток урегулирования кризиса на Украине без учета интересов России и без ее участия в этом процессе. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам переговоров руководителей внешнеполитических ведомств в Москве.

Стороны обменялись мнениями о взаимодействии в ООН, в том числе по поводу реформы Совета Безопасности. Министры отметили важность дальнейшего углубления координации в рамках ШОС и БРИКС, «Группе двадцати», АТЭС и в других международных форматах.

Лавров и Ван И отметили близость оценок действий США на международной арене, в том числе направленных против России и КНР. Китайский министр проинформировал российского о переговорах с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Министры высоко оценили состояние российско-китайских отношений, говорится в сообщении МИД России. Главы внешнеполитических ведомств обсудили двустороннюю повестку в свете воплощения договоренностей лидеров России и Китая, а также тематику контактов на высшем и высоком уровнях. Лавров и Ван И поговорили об участии РФ в Третьем форуме «Один пояс, один путь». Он состоится в Пекине в октябре.

Тема урегулирования ситуации на Украине стала одной из главных на переговорах Сергея Лаврова с Ван И. Пекин выступает за урегулирование украинского конфликта и ранее опубликовал проект мирной инициативы. Москва приветствует усилия КНР в этом направлении, но страны коллективного Запада не поддержали предложения Китая.