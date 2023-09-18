Семьсот дней оккупации: Брянск отмечает 80 лет со дня освобождения от фашистов

В сражениях за освобождение Брянской области от немецко-фашистских захватчиков принимали участие 139 партизанских отрядов, в которых насчитывалось более 60 тысяч красноармейцев.

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В Брянске отмечают 80 лет со дня освобождения города от фашистов в годы Великой Отечественной войны. В оккупации город находился без малого два года. За это время погибли больше 20 тысяч мирных жителей и 40 тысяч военнопленных. На территории области действовали 18 концлагерей.

Михаилу Николаевичу очень трудно говорить. Он перенес рак горла, поэтому разговаривает при помощи вспомогательного устройства. Бывшему партизану, уроженцу Харькова, уже больше ста лет. Он был свидетелем создания того победного Брянского фронта. Медалей и наград не счесть. За отвагу, за мужество, за освобождение Брянска.

«Брянский фронт был организован специально как фланговая защита обороны Москвы», - сказал ветеран Великой Отечественной войны Михаил Пеймер.

Период с 1941 по 1943 годы был для жителей Брянщины очень тяжелым и страшным. Когда-то ведущий промышленный город Брянск немцы превратили в огромную тюрьму. Здесь были сосредоточены многочисленные отряды гестапо и жандармерии, десятки комендатур и лагери за колючей проволокой.

На освобождение города от немецко-фашистских оккупантов Красной армии потребовалось два года. В сражениях за Брянскую землю принимали участие 139 партизанских отрядов, в которых насчитывалось свыше 60 тысяч бойцов и командиров.

«Не только уроженцы Брянщины, но и окруженцы из других областей есть. Бывает, что вот люди и не знали, что у них родственники находились в партизанских отрядах и воевали на территории Брянщины», - заявила главный архивист филиала центра документации новейшей истории Брянской области государственного архива Брянской области Анна Кошарная.

Подрывы транспортных путей, мостов - все это входило в задачи партизан-освободителей. Именно по этой причине сейчас около 60 улиц Брянска носят имена защитников Отечества. На момент захвата города фашистами все улицы были переименованы на немецкий язык. Об этом свидетельствуют карты, добытые партизанскими разведчиками

«Чтобы обозначать, где располагаются боевые точки немецкие, где батареи зенитные, где аэродром. То есть места для бомбежек, места, где можно укрыться. Все вот это обозначалось на этих картах», - рассказала директор филиала государственного архива Брянской области - центр документации новейшей истории Брянской области Анастасия Каратаева, отвечая на вопрос о том, для чего партизаны копировали карту немцев.

Подобная карта спасла жизни десяток тысяч людей, которые были заключены фашистами в «брянском Бухенвальде». За этим забором находится территория бывшего ремонтного завода № 6, где люди занимались восстановлением бронетехники во времена Великой Отечественной войны. В момент оккупации Брянска фашисты здесь организовали один из самых жестоких концентрационных лагерей «Дулаг-142». Концлагерь действовал на протяжении всего периода оккупации Брянска. Одновременно в «Дулаге» размещалось до 80 000 человек.

До 2,5 тысяч военнопленных содержалось в этих в сравнительно небольших бараках. Люди умирали от самых разных болезней: от тифа, чесотки и даже от голода. За два года его существования здесь погибли свыше 40 тысяч как мирных, так и военных. Поисковики до сих пор находят останки.

«Целью уничтожения пленных на этом месте, конечно же, не было, но они умирали в больших количествах из-за условий содержания, отсутствия питания, болезней и ужасного к ним отношения. Их расстреливали прямо здесь за любое неповиновение», - рассказал представитель «Поискового движения России» Брянского регионального отделения Юрий Кузнецов.

В этом лагере фашисты собирали рабочую силу для восстановления Германии. Сбежать отсюда было невозможно. Но спустя год после основания лагеря, когда бдительность его администрации ослабла, узнику Дмитрию Миминашвили удалось сбежать.

«Это уникальный человек, именно благодаря его данным партизаны получили информацию о содержащихся здесь людях, о первичном плане этого здания и могли использовать эту информацию для работы с подпольем здесь», - поделился Юрий Кузнецов.

Брянск буквально стоит на костях. Не только «Дулаг-142» является местом массовых казней мирного населения, но еще и привычные нам всем территории, как, например, овраг Нижний судок. И таких мест в городе очень много. Чего только стоит урочище Лесные сараи.

«Людей расстреливали, выкапывали ямы на склонах и тут же захоранивали. Также известно о расстреле и захоронении заключенных в центральной брянской тюрьме. В целом тоже в крупных городах, в тех же Клинцах, учитывая, что большой процент еврейского населения, было организовано гетто», - главный архивист государственного архива Брянской области Дарья Смагина.

Семьсот восемь дней длилась оккупация Брянщины. За это время было расстреляно, сожжено и замучено около 75 тысяч мирных жителей. Больше 150 тысяч человек угнано в немецкое рабство. В августе 1943 года началась Брянская наступательная операция, 17 сентября войска 11-й гвардейской армии при поддержке партизанских соединений форсировали Десну и после упорных боев овладели городами Брянск и Бежица.

В субботу, 16 сентября, исполнилось 80 лет со дня освобождения Новороссийска от немецко-фашистских захватчиков, которые оккупировали город до 1943 года. Благодаря нему фашисты хотели получить господство на всем Черноморском побережье.