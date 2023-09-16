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«Месиво здесь было»: очевидица вспомнила, как фашисты бомбили Новороссийск

Елизавета Егорова
Алина Пчелинцева
01:29 16.09.2023
Немецкие войска оккупировали город до 1943 года. Благодаря нему фашисты хотели получить господство на всем Черноморском побережье.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Ровно 80 лет назад 16 сентября советские войска в ходе Великой Отечественной войны освободили город Новороссийск. Немецко-фашистская авиация накрыла его бомбами еще в 1941 году и разбила практически до основания.

Новороссийск как ключ к Кавказу нужен был гитлеровскому командованию, чтобы проложить прямой путь между морем и горами к советско-турецкой границе. Вместе с господством на всем Черноморском побережье хотели завладеть и нефтью. Войска Вермахта держали город до зимы 1943 года, когда советская армия предприняла первые попытки прорваться в захваченный Новороссийск.

Эти события помнит Александра Заломова, которой было всего 13 лет, когда немцы стали «поливать» улицы автоматными очередями. По ее словам, прятаться можно было только в подвалах, потому что дома от снарядов разлетались в щепки.

«Это был рассвет. Открылись железные двери, (их. - Прим. ред.) распахнули (немцы. - Прим. ред.) и с автомата по потолку. Все мы попадали на пол. Это мы познакомились с ними так. Господи, как вспомню всю ту жизнь страшную здесь. Если бы вы только знали. Это месиво здесь было, месиво», - вспомнила Александра.

Подробнее про подвиги советских героев, освободивших Новороссийск, смотрите в эфире телеканала «Звезда».

Ранее историк Михаил Мягков рассказал, как подпольщики защищали Донбасс во время Великой Отечественной войны. Немецкая оккупация города длилась почти 700 дней. За это время численность снизилась почти в три раза.

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