Народный фронт доставил в Донецк оборудование для военных медиков
Народный фронт доставил в Донецк медицинское оборудование, купленное благодаря участию россиян в проекте «Все для Победы!». Военным медикам передали автомобили, портативный рентген-аппарат, стоматологическую установку, аппараты УЗИ и ИВЛ.
Также врачи получили 30 кислородных баллонов, 18 специальных рюкзаков, три прицепа для эвакуации, гидрогелевые повязки, бытовое оборудование к зиме, медицинские кровати для раненых, бактерицидные лампы и многое другое.
Переданное оборудование повысит качество и скорость оказания помощи и сделает работу медиков более комфортной. На него потратили около 15 миллионов рублей. Большой груз передал лично профессор Андрей Продеус.
«Как только собрали, как только сделали, довезли, и сегодня же это все пойдет в работу», - отметил доктор медицинских наук Андрей Продеус.
Напомним, в конце августа Народный фронт доставил медицинское оборудование в зону спецоперации.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.