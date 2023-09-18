Народный фронт доставил в Донецк оборудование для военных медиков

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Народный фронт доставил в Донецк медицинское оборудование, купленное благодаря участию россиян в проекте «Все для Победы!». Военным медикам передали автомобили, портативный рентген-аппарат, стоматологическую установку, аппараты УЗИ и ИВЛ.

Также врачи получили 30 кислородных баллонов, 18 специальных рюкзаков, три прицепа для эвакуации, гидрогелевые повязки, бытовое оборудование к зиме, медицинские кровати для раненых, бактерицидные лампы и многое другое.

Переданное оборудование повысит качество и скорость оказания помощи и сделает работу медиков более комфортной. На него потратили около 15 миллионов рублей. Большой груз передал лично профессор Андрей Продеус.

«Как только собрали, как только сделали, довезли, и сегодня же это все пойдет в работу», - отметил доктор медицинских наук Андрей Продеус.

Напомним, в конце августа Народный фронт доставил медицинское оборудование в зону спецоперации.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.