Народный фронт доставил медоборудование в зону спецоперации

Доставлены портативные рентген-аппараты и стоматологические установки, аппараты УЗИ и ИВЛ, портативные дефибрилляторы, медицинские рюкзаки, квадроциклы и другое оборудование.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Народный фронт доставил в зону специальной военной операции медицинское оборудование, купленное благодаря участию россиян в сборе «Военным медикам» в рамках проекта «Все для Победы!». Помощь приготовлена к профессиональному празднику военных медиков, который отмечается 28 августа.

Воинским подразделениям были доставлены портативные рентген-аппараты и стоматологические установки, аппараты УЗИ и ИВЛ, портативные дефибрилляторы, квадроциклы с прицепом для эвакуации раненых и другое оборудование, необходимое в полевых госпиталях.

Доставлено более 200 санитарных и врачебных рюкзаков, в каждом из которых содержится все необходимое для первой доврачебной или более серьезной медицинской помощи: перевязочные материалы, медикаменты, препараты. С помощью одного такого рюкзака можно спасти более десяти жизней, с помощью всех - более 2 000.

Кроме того, доставленная рентген-аппаратура позволит увеличить скорость обследования, а развернув несколько постов диагностики, военные медики смогут быстрее помочь получившим ранения военнослужащим.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.