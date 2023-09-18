Артиллеристы группировки вывели из строя украинскую станцию РЭБ в Новополе.

© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Подразделения группировки Вооруженных сил РФ «Восток» разгромили две разведывательные и одну штурмовую группу украинских боевиков в районе Приютного на Южнодонецком направлении. Об этом «Звезде» сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

Артиллеристы группировки «Восток» ликвидировали станцию ​​радиоэлектронной борьбы в Новополе (ДНР), склад боеприпасов в Углесборочном, а также шесть расчетов минометов. Уничтожен пикап с националистами в районе Пречистовки.

Авиация отработала по местам скопления живой силы и техники украинских националистов в районах Новомайорского, Урожайного, Пречистовки и Владимировки.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» по уничтожению объектов и выявленных замаскированных позиций украинских боевиков на Купянском направлении.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.