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Российские артиллеристы ударили из РСЗО «Град» по объектам боевиков

10:18 16.09.2023
В боевой работе наши артиллеристы используют тактику карусели, когда батарея постоянно сменяют друг друга и огонь по противнику ведется без перерывов.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» по уничтожению объектов и выявленных замаскированных позиций украинских боевиков на Купянском направлении.

Артиллерийские подразделения Западного военного округа (ЗВО) продолжают наносить удары по артиллерийским батареям и складам с боеприпасами националистов. Также бойцы ведут работу по разрушению замаскированных оборонительных сооружений, подавлению пунктов управления, уничтожению огневых средств, вооружения и военной техники противника.

Основная тактика, применяемая расчетами «Градов», называется тактикой карусели. Она заключается в том, что, пока одна батарея выезжает на огневую позицию, другая уже перезаряжается и перемещается к новой позиции. Так огонь по противнику можно вести без перерывов, чтобы нанести ему максимальный урон.

Работают артиллеристы слаженно и оперативно. Выпуская 122-е осколочно-фугасные снаряды, они накрывают мощным огнем огромную площадь. Выполнив огневую задачу, артиллеристы на максимальной скорости меняют позиции и продолжают нести боевое дежурство.

Перезаряжание РСЗО «Град» расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции для нанесения ударов по целям.

Ранее летчики Ка-52 «Аллигатор» уничтожили пункт управления украинских боевиков, а также бронированную технику противника. МО РФ показало кадры их боевой работы.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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