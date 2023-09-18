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Кипелов дал концерт для участников спецоперации на полигоне ЮВО

Владимир Рубанов
05:23 18.09.2023
Ранее легендарный рок-музыкант выступал перед ранеными бойцами в госпиталях и перед военнослужащими на других полигонах.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Рок-музыкант, вокалист Валерий Кипелов дал концерт для участников специальной военной операции. Среди зрителей были также члены семей военнослужащих и юнармейцы.

Мероприятие было организовано департаментом культуры Минобороны России при поддержке Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ на одном из полигонов Южного военного округа в рамках культурно-художественной поддержки военнослужащих - участников СВО.

«Мы всегда со своими ребятами, с нашей страной. Никогда никаких сомнений у нас в этом плане не было», - сказал Валерий Кипелов.

Музыкант рассказал, что был в Афганистане и в разных других горячих точках. Капелов рассказал, что его группа уже выступала перед участниками спецоперации в госпиталях и на полигонах.

«Мы молимся за них, и хочется сказать: “Ребята, мы с вами, берегите себя, победа будет за нами. Мы в вас верим, вы наша гордость, настоящие мужики, за которых нам никогда не стыдно. Спасибо большое и низкий поклон», - сказал певец.

Ранее Валерий Кипелов приезжал поддержать бойцов, которые находятся на лечении и реабилитации в подмосковном госпитале имени Вишневского.

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