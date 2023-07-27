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Кипелов выступил с концертом для раненых бойцов СВО в госпитале Вишневского

10:36 27.07.2023
Военнослужащие проходят лечение и реабилитацию в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Подмосковье.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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В подмосковном госпитале имени Вишневского выступил легендарный российский рок-музыкант Валерий Кипелов. Вместе со своей группой артист приехал поддержать бойцов, которые сейчас находятся на лечении и реабилитации. Со сцены прозвучали такие известные хиты, как «Тореро», «Потерянный рай», «Непокоренный» и «Беспечный ангел».

По словам музыканта, репертуар старались подбирать в основном лирический и играть немного тише, чем на обычных концертах. Зал наизусть знал все треки и подпевал, создавая незабываемую атмосферу. Для Кипелова это не первый концерт для российских бойцов. Ранее он уже выступал в других госпиталях и всячески поддерживал военнослужащих.

«Вы знаете, бойцы и есть наша Россия. Они и есть тот народ, который никогда никто не сломит, никогда не победит. Благодаря им наша Россия всегда держалась и держаться будет», - сказал лидер группы «Кипелов» Валерий Кипелов.

После концерта Кипелов и участники группы пообщались с военными и медицинским персоналом, раздавали автографы и устроили фотосессию. Выступление состоялось в рамках социально-культурной акции «Лучшим воинам Мира». Ее организовало Главное военно-политическое управление Вооруженных сил России.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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