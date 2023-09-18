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Два пилота погибли при столкновении самолетов в США

Сергей Лебедев
04:16 18.09.2023
Трагедия произошла во время воздушной гонки на шоу в городе Рино.
Два пилота погибли при столкновении самолетов в США
© Фото: Keith Levit STRKHL Globallookpress
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В американском штате Невада во время воздушной гонки на шоу в городе Рино столкнулись два самолета. В результате трагического происшествия оба пилота погибли.

«Два члена нашей гоночной семьи, Ник Мэйси и Крис Рашинг, погибли в результате аварии при приземлении», - сообщила Ассоциации воздушных гонок Рино.

Отмечается, что в результате происшествия никто из зрителей не пострадал. Сейчас ведется расследование произошедшего.

Ранее самолет Airbus A320 совершил аварийную посадку из-за отказа системы гидравлики. Борт направлялся из Сочи в Омск, но совершить посадку в аэропорту без риска было невозможно, пилоты были вынуждены повернуть лайнер в сторону Новосибирска на запасной аэродром. Однако и туда долететь не удалось из-за нехватки топлива. В результате пилоты спасли 167 человек.

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