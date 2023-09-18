В 12 областях Украины объявили воздушную тревогу
Сирены звучат и в Киеве.
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В ночь на понедельник на Украине в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу. Также сирены звучат и в Киеве.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Людей призвали проследовать в убежища.
Ранее появились сообщения о мощных взрывах в Измаиле Одесской области.
До этого в регионе была объявлена воздушная тревога.