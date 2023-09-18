В Измаиле прогремели мощные взрывы

© Фото: Alex Chan Tsz Yuk Keystone Press Agency Globallookpress

В ночь на понедельник в городе Измаил Одесской области прозвучали мощные взрывы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские средства массовой информации.

Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствует данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.

Напомним, ранее украинские боевики пожаловались, что не могут с справиться с российскими минами. По их словам, все участки заминированы.

Если где-то националистам удается расчистить территорию, то там снова появляются мины. Контрнаступление, по их словам, стало адом.