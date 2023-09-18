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O2: магазины в России полны продуктов, несмотря на санкции

Владимир Рубанов
03:40 18.09.2023
Санкции повлияли на россиян не так сильно, как можно было бы подумать, пишет польский портал.
O2: магазины в России полны продуктов, несмотря на санкции
© Фото: Elena Mayorova Global Look Press
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Магазины в России полны и цены в них «вовсе не такие страшные, как может показаться», пишет польский портал O2.pl. Авторы публикации делают такой вывод из рассказов российской тиктокерши по имени Светлана.

Светлана старается следить за изменением цен, показывает состояние полок в магазинах и не скрывает, что довольна тем, что происходит в стране, говорится в публикации. Если ее записи правдивы, санкции повлияли на россиян не так сильно, как мы могли бы подумать, пишут поляки.

Так ли сильно жители России переживают то, что происходит в экономике, и приходится ли им бороться с этим ежедневно, задается вопросом портал. Светлана не скрывает, насколько довольна происходящим в стране.

«Мы не знаем, является ли Светлана таким убежденным патриотом или власти платят ей за то, чтобы она показала ситуацию в розовых тонах, но из ее рассказа ясно одно. Санкции не коснулись россиян, магазины полны, а цены не такие страшные, как может показаться», - говорится в публикации.

Женщина записывает свои материалы в Москве и Санкт-Петербурге, поэтому смотрит на страну глазами обеспеченной жительницы крупного мегаполиса, отмечают авторы. Поэтому ее голос не является авторитетным для всей страны. В ее материалах показаны хорошо оборудованные и процветающие магазины, рестораны и галереи. Нет никаких забот, есть гордость быть русским.

Многие бренды и продукты исчезли из России, но это не проблема. Кока-Кола? Он до сих пор есть в магазинах, вероятно, из тех запасов, которые остались на складах, или же русские завозят ее самовольно. Российский аналог Макдональдса, ушедшего из России работает под названием «Wkusno i Toczka». Русская кола по вкусу точно такая же, как американская. Картофель фри, курица, сэндвичи и соусы те же самые.

Есть на прилавках магазинов и икра, которой так гордятся россияне, отмечается в статье. Светлана порадовалась, что выбор большой и цены действительно привлекательные. Но украинский кризис продолжается, и ситуация в России обязательно изменится, считают поляки. И пусть Светлана колоритна и старается показать мир в своей стране с лучшей стороны, на этом изменения и проблемы в стране не заканчиваются. Важно отметить, что под ее материалами много комментариев, восхваляющих Россию и ситуацию в стране, отмечает портал.

Ранее ВТО признала, что экономические санкции, которые западные страны ввели против Российской Федерации из-за конфликта на Украине, окажут негативное влияние на большинство экономик мира.

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